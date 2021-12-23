Общество

В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после каникул

После новогодних праздников российские школьники будут учиться в очном формате, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается формата (обучения), следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией», - цитирует министра РИА Новости.

В то же время министр отметил, что пока смысла использовать дистанционный формат или продлять каникулы нет. «Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет», - добавил он.

Кравцов также сообщил, что каждый регион самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы из-за ситуации с коронавирусом. «Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании», — сказал глава Минпросвещения, отметив, что в целом по стране они начнутся по графику.

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По его словам, каждый регион также будет решать самостоятельно, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей.