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Общество

Опубликован график работы отделений Почты России в новогодние праздники

27.12.2021 11:34|ПсковКомментариев: 0

Почтовые отделения по всей России 31 декабря будут работать по графику воскресенья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Исключение составляют круглосуточные отделения Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036, 190000), которые будут принимать клиентов до 21.00.

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Теги: #Новый год #Почта России #режим работы
Источник: Псковская Лента Новостей
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