Борис Елкин пожелал псковичам позитивных перемен и ярких впечатлений в 2022 году

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил жителей областного центра с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По доброй традиции новогодние дни, окутанные атмосферой чудесных праздников, мы ожидаем с особым душевным настроем и надеждами на исполнение самых заветных желаний. Пусть наступающий год воплотит в жизнь все лучшие замыслы, будет полон приятных событий, позитивных перемен и ярких впечатлений! Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях», - отметил он.