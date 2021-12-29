Общество

Себежанка победила в конкурсе «Самая красивая девочка России»

Себежанка победила в конкурсе «Самая красивая девочка России», сообщается на сайте конкурса.

Фото: социальные сети Светланы Мелиховой

Светлана Мелихова из Идрицы заняла первое место среди 16-летних участниц.

Как указала девушка в своей анкете, она учится в 11 классе Идрицкой средней школы и пока еще не определилась с планами на будущую профессию.

«Хочу быть всегда под номером один, чтобы быть примером во всем младшему брату. Занимаюсь вокалом, состою в вокально-инструментальном ансамбле своей школы, часто выступаю на концертах», - сообщила девушка.