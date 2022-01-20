Общество

Более 2400 псковичей окунулись в купель в Крещение

2429 человек приняли участие в крещенских купаниях в специально оборудованных на территории Псковской области купелях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Для проведения купаний в этом году на территории области подготовили 12 мест. Специалисты ведомства осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани, также они проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Для удобства желающих окунуться рядом с купелями установили места для обогрева и переодевания, а спуски к купелям оборудовали специальными настилами.

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На всех купелях дежурили инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области, специалисты аварийно-спасательной службы, медицинские работники, сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего к работе на объектах про проведения купаний привлекли 197 человек и 51 единицу техники, в том числе от регионального управления МЧС - 47 человек личного состава и 13 единиц техники.

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В ведомстве добавили, что купания прошли без происшествий.