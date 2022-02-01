Общество

Михаил Мишустин: необходимо упростить россиянам поход в поликлиники

Первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки из-за ежедневного роста количества заболевших COVID-19, поэтому необходимо упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Об этом в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — цитирует его РБК.

Кроме того, Михаил Мишустин пояснил, что сегодня врачи помогают большому количеству заболевших, «число которых увеличивается каждый день».

«И уже сейчас надо принимать решение, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов», — добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин предложил к 2030 году перевести все виды помощи на единый стандарт — сделать их доступными через МФЦ или портал госуслуг, а также сократить время получения с нескольких дней до нескольких минут.