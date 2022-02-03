Общество

В ПФР назвали сроки социальных выплат жителям Псковской области

С 2022 года Отделение ПФР по Псковской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Семьи с детьми, а также семьи военнослужащих, «чернобыльцы», граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, имеющие автотранспорт, - всего более 4 тысяч жителей региона в январе получили ранее назначенные меры соцподдержки, которые с начала года переданы в Пенсионный фонд. В целом им перечислили 26,8 миллиона рублей. Выплаты проводятся через Почту России и кредитные организации.

«Выплата пособий за январь в январе 2022 года - досрочная. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то есть, Пенсионный фонд должен был перечислить средства за январь 2022 года в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле», - пояснили в ОПФР.

Соответственно выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Финансирование кредитных учреждений будет осуществляться ежемесячно в начале месяца, отметили в региональном ПФР.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефонам регионального контакт-центра Отделения ПФР по Псковской области 8-800-600-01-76, 8 8112 69-64-08, а также в официальных аккаунтах регионального Отделения в социальных сетях.