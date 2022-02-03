Общество

Более тонны швейцарских сыров не пропустили в Псковскую область

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз 1,4 тонны сыров из Швейцарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспектор ведомства на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП Убылинка выявил нарушения при ввозе молочной продукции. Товар перевозился на автомобиле в адрес московской фирмы.

Во время проверки сотрудник Россельхознадзора установил, что на грузовом отсеке транспортного средства отсутствуют пломбы с номером, указанном в ветеринарном сертификате Швейцарии. В результате перемещение сыров по таможенной территории Европейского экономического союза запретили, а также оформили акт о возврате груза в Республику Беларусь.