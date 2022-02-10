Общество

О сложностях в работе из-за дистанционки рассказали псковские учителя

Почти два года назад Псковская область впервые за долгое время столкнулась с массовой дистанционкой. В середине марта 2020-го псковских школьников из-за коронавируса сначала раньше срока отправили на каникулы, а затем с 23 марта перевели на дистанционное обучение.

Тогда-то возникли первые сложности – возрастным педагогам Псковской области пришлось в ускоренном темпе осваивать современные технологии, и, преодолевая стеснение перед мамами и папами, которые жаждали узнать, как проходят уроки их любимых детей, выходить в онлайн.

Несмотря на старания учителей, без возмущения со стороны родителей не обошлось. Псковские мамы и папы были шокированы объемами домашних заданий и возмущены тем, что новые темы в некоторых случаях им по второму кругу приходится самим объяснять детям. Недовольство жители региона охотно выплескивали в соцсетях и на сайте губернатора. Дистанционку невзлюбили многие. Тем не менее, такой формат обучения в Псковской области впоследствии вводили не раз.

«МК в Пскове» узнал, почему учителя ненавидят дистанционку ничуть не меньше, чем родители школьников.