Общество

Оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России - Росстат

Стоимость удостоверения завещаний у нотариуса в январе выросла на рекордную величину за всю историю наблюдений, выявил Росстат. В ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50–80%.

С января в России резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса: за первый месяц 2022 года услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, следует из данных по январской инфляции. Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся Росстатом с 2009 года. Близкий по масштабу рост был зафиксирован только в январе 2015 года — на 17,95%.

Рост цен на оформление завещания за один месяц 2022 года сопоставим, например, с их ростом за весь 2019 год. Максимальный же годовой рост фиксировали в 2015 году. Тогда он составил 24,8%.

Тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах, следует из данных, предоставленных по запросу РБК статистическим ведомством. Например, в Томской области и Якутии они поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Наряду с услугой удостоверения завещания Росстат включает в мониторинг для расчета инфляции оформление доверенности в нотариальной конторе: ее стоимость в январе тоже выросла к декабрю, но меньше — на 5,2%. В 2021 году на эти две услуги в среднем приходилось около 0,04% потребительских расходов.