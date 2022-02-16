Четыре школы в Псковской области перевели на дистанционное обучение

Четыре образовательных учреждения в Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей ввели в следующих образовательных учреждениях региона:
- Пустошкинской сельской общеобразовательной школе;
- Забельском филиале Пустошкинской сельской школы;
- Крюковской вечерней (сменной) школе Островского района;
- Гдовской средней общеобразовательной школе.