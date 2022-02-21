Исследователи составили топ подарков на 23 февраля в Псковской области

МТС Банк изучил траты жителей Псковской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а проводить этот день мужчины предпочитают в ресторанах, барах и кинотеатрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.
«Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца», - подчеркнули в пресс-службе компании.
Подарки защитникам: видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары
Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр – 54%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 37%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары – 33%.
|
Самые популярные подарки на 23 февраля
|
Топ 10 категорий по приросту транзакций
|
Прирост
|
Средний чек, руб.
|
1
|
Видеоигры
|
54%
|
2800
|
2
|
Лотерейные билеты
|
37%
|
1110
|
3
|
Спорттовары
|
33%
|
1470
|
4
|
Косметика
|
29%
|
1780
|
5
|
Электроника
|
27%
|
3350
|
6
|
Сувениры
|
25%
|
2380
|
7
|
Игрушки
|
23%
|
1010
|
8
|
Смартфоны и аксессуары
|
22%
|
3480
|
9
|
Книги
|
20%
|
410
|
10
|
Одежда
|
19%
|
1430
Праздничные развлечения: знакомства, рестораны и кино
Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 56% по сравнению со средним значением месяца.
Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 23% и 22% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 22% и 15%.
Часть жителей региона предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 20%, а также в супермаркетах на 18%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Псковской области. Учитывались платежные операции в феврале 2021-2022 годов.