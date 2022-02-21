Общество

Исследователи составили топ подарков на 23 февраля в Псковской области

МТС Банк изучил траты жителей Псковской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а проводить этот день мужчины предпочитают в ресторанах, барах и кинотеатрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

«Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца», - подчеркнули в пресс-службе компании.

Подарки защитникам: видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр – 54%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 37%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары – 33%.

Самые популярные подарки на 23 февраля Топ 10 категорий по приросту транзакций Прирост Средний чек, руб. 1 Видеоигры 54% 2800 2 Лотерейные билеты 37% 111 0 3 Спорттовары 33% 1470 4 Косметика 29% 178 0 5 Электроника 27% 3350 6 Сувениры 25% 238 0 7 Игрушки 23% 1 01 0 8 Смартфоны и аксессуары 22% 3480 9 Книги 20% 410 10 Одежда 19% 143 0

Праздничные развлечения: знакомства, рестораны и кино

Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 56% по сравнению со средним значением месяца.

Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 23% и 22% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 22% и 15%.

Часть жителей региона предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 20%, а также в супермаркетах на 18%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Псковской области. Учитывались платежные операции в феврале 2021-2022 годов.