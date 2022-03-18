Общество

Жители Дновского района подали 36 заявок на конкурс ТОСов

Жители Дновского района подали 36 заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом администрация Дновского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: администрация Дновского района

В администрации отметили, что дновцы начали готовиться к участию в конкурсе с начала календарного года.

«В прошлом году Дновский район оказался самым активным участником регионального конкурса ТОСов. От дновских ТОСов на первый этап было подано 24 заявки. А в этом году дновцы побили уже и свой рекорд, оформив 36 заявок. Все это говорит только об одном: институт ТОСов востребован и активно развивается. Люди стремятся проявлять инициативу, активность и вносить свой вклад в благоустройство своей территории. Мне остается лишь пожелать дновцам победы в этом конкурсе и, конечно, успешной реализации проектов», - подчеркнул глава Дновского района Михаил Шауркин..

Конкурсная комиссия определит победителей не позднее 25 апреля.

На реализацию проектов-победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из областного бюджета составит 200 тысяч рублей.