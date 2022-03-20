Общество

Ограничения на вход в учебные корпуса отменили в псковском университете

Ограничения на вход в учебные корпуса отменили в псковском госуниверситете, сообщает официальный телеграм-канал вуза.

В сообщении отмечается, что это связано с достижением необходимого уровня вакцинации. На сегодняшний день 80% студентов имеют иммунный статус, уточнили в вузе.

Ранее сообщалось, что непривитым студентам ПсковГУ отключали электронные пропуска, необходимые для прохода в здание университета. Студенты могли посещать занятия очно при предъявлении «медицинского сертификата, содержащего сведения о положительных результатах теста на антитела к возбудителю новой коронавирусной инфекции, в электронном или распечатанном виде».

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Напомним, систему QR-кодов на территории Псковской области отменили 11 марта. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников.