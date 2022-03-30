Общество

В России задумались об увеличении зарплат полицейским

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания обсудил необходимость увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов рассказал, что с такой инициативой Государственный совет Республики Татарстан обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Парламентарии указывают на отток кадров из органов внутренних дел. В связи с этим Госсовет республики просит правительство России повысить зарплаты сотрудников полиции, а также предоставить сотрудникам ОВД возможность покупать квартиры по аналогии с ипотекой для военнослужащих. Тем, кто не может сейчас приобрести жилье, необходимо повысить размер компенсации за аренду. Он должен варьироваться на уровне среднерыночной стоимости, считают авторы проекта.

Депутаты из Татарстана полагают, что необходимо установить для сотрудников льготы по оплате проезда к месту проведения отпуска или ввести льготные билеты для проезда на всех видах городского общественного транспорта. А, тем, кто выполняет работу сверх нормы, следует увеличить компенсации. Кроме того, считают депутаты, нужно установить денежные надбавки для тех, кто достиг выслуги лет, дающей право на пенсию и предоставить отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах внутренних дел.

«Проблемы, поднятые в обращении, актуальны и для Псковской области», - подчеркнул председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Комитет рекомендовал поддержать обращение коллег из Татарстана. Вопрос рассмотрят на сессии регионального парламента 31 марта.