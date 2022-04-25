Общество

Дмитрий Быстров призвал островичей принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей муниципалитета принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства.

Фото здесь и далее: страница Дмитрия Быстрова в социальной сети «ВКонтакте»

«Сейчас в каждом регионе нашей страны проходит народное голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 30 мая. Среди объектов, которые участвуют от Псковской области, есть несколько территорий от нашего Островского района. Это территория у пруда на улице Меркурьева, участок детской площадки в Острове-3 во дворе домов 9, 10, 22 и второй этап работ по благоустройству Детского парка. Давайте все вместе поддержим эти территории, чтобы сделать наш Остров комфортнее, уютнее и привлекательнее для жизни», - отметил он.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на портал 60.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», нажать кнопку «Принять участие» и авторизоваться на «Госуслугах». «Затем нажимаем на кнопку "Проголосовать", выбираем Островский район и одну из трех территорий, после чего нажимаем на кнопку "Проголосовать"», - рассказал Дмитрий Быстров.

При возникновении сложностей или вопросов, подробную консультацию можно получить в комитете по градостроительству, дорожному и ЖКХ администрации района по телефону: 8 (81152) 3-11-49, 8 (81152) 3-43-16.

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Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Псковской области стартовало 15 апреля. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».