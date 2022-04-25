Дмитрий Быстров призвал островичей принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Глава Островского района Дмитрий Быстров призвал жителей муниципалитета принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства.
Фото здесь и далее: страница Дмитрия Быстрова в социальной сети «ВКонтакте»
Чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на портал 60.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», нажать кнопку «Принять участие» и авторизоваться на «Госуслугах». «Затем нажимаем на кнопку "Проголосовать", выбираем Островский район и одну из трех территорий, после чего нажимаем на кнопку "Проголосовать"», - рассказал Дмитрий Быстров.
При возникновении сложностей или вопросов, подробную консультацию можно получить в комитете по градостроительству, дорожному и ЖКХ администрации района по телефону: 8 (81152) 3-11-49, 8 (81152) 3-43-16.
Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Псковской области стартовало 15 апреля. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».