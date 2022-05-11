Общество

В Великих Луках профсоюз организовал детский концерт, посвященный Великой Победе

Первичная профсоюзная организация детского сада №9 города Великие Луки вместе со своими воспитанниками 12 мая провела концертную программу, посвященную 77-й годовщине Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В программе приняли участие 14 детей. Воспитатели прочли стихи и исполнили песни о годах войны. Прозвучала песня «Великие Луки». Дети также исполняли песни и танцевали.

«Хочется выразить огромную благодарность заведующей детского сада Федоровой Елене Федоровне за представленную концертную программу, а особенно за дружный и сплоченный коллектив. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметили в облсовпрофе.