Общество

Почти миллион рублей направят на ремонт мемориала на месте гибели Александра Матросова

Объявлен электронный аукцион для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Место гибели Матросова Александра Матвеевича (Дзот Матросова)» в деревне Чернушки Локнянского района. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В ведомости объемов работ указано, что необходимо восстановить и покрасить поверхности монумента, восстановить каски и отремонтировать тир.

Начальная цена контракта составляет 885 тысяч 319 рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета.

Заказчиком работ выступил Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Подрядную организацию определят 25 мая. Работы необходимо выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в 2023 году исполняется 80 лет со дня подвига Александра Матросова, а в 2024 году - 100 лет со дня его рождения.

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28 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Александр Матросов удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.