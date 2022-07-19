Общество

Позаботиться о детской электробезопасности призвали псковичей

Напомнить детям об опасности электрического тока и повторить с ними правила безопасного пользования электроприборами посоветовали псковичам. Рекомендации размещены на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Изображение: ГУ МЧС России по Псковской области

«Зачастую дети не осознают угрозы, которую несет в себе электросетевое оборудование, и могут попасть в беду», – отметили в управлении.

Необходимо внимательно осмотреть свое жилище и постараться убрать всю легкодоступную проводку. Ее можно спрятать под плинтуса, напольные покрытия, в специальные пластиковые коробки или поднять на высоту недосягаемую для малыша. То же самое касается напольных удлинителей и переносок, от них лучше отказаться или убрать туда, откуда ребенку их не достать.

Следует проверить имеющиеся электроприборы на исправность, а также их срок эксплуатации, постараться избавиться от тех, проводка которых обмотана изолентой или оголена.

Стараться не оставлять включенными в сеть, особенно в ванной комнате различные бытовые приборы – фен, бритву, стайлер, стиральную машину и другие, которые могут заинтересовать ребенка.

«Не стоит забывать об электрических розетках, именно они обычно вызывают большой интерес у детей. Если они в вашей квартире расположены на досягаемом ребенком уровне, обязательно обзаведитесь специальными заглушками и плотно закрывайте каждую розетку и тем самым обеспечьте безопасность ребенка в доме», – добавили в МЧС.

Нельзя пользоваться розеткой, которая искрит. Нужно объяснить ребенку, что крайне опасно дотрагиваться мокрыми руками до включенных электроприборов, добавили в ведомстве.

Нельзя тянуть электрический шнур, включенный в розетку. Это может привести к повреждению шнура, штепселя или самой розетки. Следите за тем, чтобы шнуры были аккуратно убраны, продолжили специалисты.

«Необходимо, чтобы у детей согласно их возрасту имелись знания о том, откуда и как поступает электрический ток в доме, какие опасности скрывают привычные электробытовые приборы, к чему может привести неосторожное обращение с ними и какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить случаев электротравматизма или пожара. Такие знания дети могут получить от родителей, а также из самых различных иных источников: самостоятельно при помощи литературы и электронных систем, из курсов ОБЖ в школах и дополнительных занятий по теме пожарной и электробезопасности», - говорится в сообщении.

Трансформаторная будка - не игрушка, заметили в МЧС. «Скажите ребенку, что ее нужно обходить стороной. Нельзя играть вблизи проводов и высоковольтных линий. Объясните ребенку, что в любой ситуации он должен постараться сохранить спокойствие. Следует оповестить взрослых о случившемся. А самое главное, необходимо позвонить в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, сообщив операторам свой точный адрес или ориентировочное место своего нахождения, фамилию и номер своего телефона», – заключили в ведомстве.