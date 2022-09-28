МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» усилила мобильную сеть и расширила покрытие высокоскоростного Интернета в малых населенных пунктах Себежского района. Голосовая связь МТС и Интернет на скорости до 50 Мбит/с стали доступны жителям пяти деревень, а также дачникам, охотникам, любителям рыбалки и туристам, посещающим живописные места «озерного края».
Фото: Себежский национальный парк / «ВКонтакте»
Себежский район славится уникальным природным рельефом – на территории района находится порядка 360 озер, а треть района занимает Себежский национальный парк. Благодаря установке нового телеком-оборудования жители населенных пунктов, каждый из которых насчитывает менее 200 человек, смогут общаться по голосовой связи, пользоваться сервисом госуслуг, соцсетями, искать информацию и читать новости в Интернете, отправлять друзьям и родственникам фото и видео, отдыхать за просмотром кино и сериалов. В зону покрытия новых базовых станций LTE вошли деревни Осыно, Кицково, Александрово, Пучнино и Капустино.
Обеспечение связью данных малых населенных пунктов реализовано в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».
Источник: пресс-служба компании МТС