Общество

Лучших производителей молока определили в Псковской области

Определены лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на одну фуражную корову на 1 октября 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В списке передовых производителей Псковской области по валовому надою, надою на одну фуражную корову и среднему поголовью коров по-прежнему лидирует великолукская компания «Слактис» с соответствующими показателями в 44 тысячи тонн, 8,6 тысячи килограммов и 5,1 тысячи голов.

На второй строчке рейтинга отмечено ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района. При среднем поголовье коров в более чем 1,9 тысячи штук, надой на фуражную корову здесь приближается к 8 тысяч килограммов. Валовый надой составляет более 15 тысяч тонн молока.

Хозяйство «Зеленые фермы» в Великолукском районе — на третьем месте рейтинга. Здесь надой на фуражную корову составляет более 5 тысяч килограмм молока, валовой — более 8 тысяч тонн продукта при среднем поголовье свыше 1,5 тысячи коров.

Также в десятке лучших — ООО «Добручи-2» Гдовского района, ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района, ЗАО «Агрофирма "Победа"» Псковского района, ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района, СПК «Передовик» Псковского района, КФК А. Н. Лопотов Печорского района, «Заря» Порховского района.