Общество

Наталья Юрченко призналась в детской мечте стать ботаником

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в детстве мечтала стать ботаником. Об этом она сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».

«У меня есть смешная фотография, где я маленькая ещё. Там бабушку угощала помидором. Наверное, оттуда и пошло. На фотографии моя бабушка Маша, мама моей мамы. Потрясающий человек, совершенно удивительный. Я людей такой доброты не видела вообще никогда больше. Она любила беззаветно и совершенно удивительно. Бабушка Маша и бабушки из Мариуполя, наверное, они привили такое отношение. То ли корни это, действительно, крестьянские, потому что они по всем моим корням были крестьяне», – рассказала Наталья Юрченко.

Наталья Юрченко в детстве с бабушкой Машей. Фото здесь и далее: личный архив Натальи Юрченко

Директор ГТРК «Псков» мечтала стать ботаником. Она хранит подаренную бабушками книгу 1905 года выпуска про ботанику.

«У меня была ими (бабушками – ред.) подарена книжка 1905 года. Она до сих пор лежит. По-моему, там даже ещё старый язык, дореволюционный, с ятями. Я знала на латинском почти все названия цветов, но мы заканчивали школу в 1991-ом. Надо помнить, насколько были сложными годы. Честно, я испугалась ехать поступать в МГУ на биологию. В Сыктывкаре начали смотреть, какие есть возможности. И там открывался новый факультет и специальность. Менеджмент – слово такое ещё никто не слышал. Вот так и получилось», – пояснила она.

Первое высшее образование Наталья Юрченко получила в Сыктывкарском государственном университете по направлению «Экономика и управление производством».