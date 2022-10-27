Общество

Сбой в мессенджере WhatsApp не отразился на работе большинства псковичей – аналитики

49% экономически активных пользователей мессенджера WhatsApp, заходивших в свои аккаунты 25 октября, заметили сбой в работе приложения: «Сообщения не приходили. Видео- и аудиосвязь не работала». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Мужчины в этот раз оказались более наблюдательны, чем женщины (58 и 45% соответственно).

16% трудоустроенных граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе: «Не мог отправить фото заказчику. Текст пришёл с большим опозданием»; «Не получила сообщение со ссылкой на выполненный проект, решила, что исполнитель не соблюдает сроки, чуть не поругались с ним».

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Впрочем, на работе большинства псковичей проблемы мессенджера компании «Meta»* не отразились. Судя по комментариям, у они уже давно перешли на другие приложения: «Не понимаю, в чем проблема: есть же Telegram».

*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов