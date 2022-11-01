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Как помочь до приезда скорой при сердечном приступе, рассказала врач

Сердечный приступ (острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда) является серьезным жизнеугрожающим состоянием. К сожалению, смерть человека может наступить до приезда скорой медицинской помощи, поэтому знание методик оказания первой помощи при сердечном приступе может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Об этом сообщила врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Анна Давыдова.

Какие симптомы острого коронарного синдрома существуют, рассказала агентству «Прайм» Анна Давыдова.

По словам врача, человека должны насторожить следующие пункты:

интенсивная боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;

боль чаще всего давящая, жгучая, пекущая, раздирающая. Реже — колющая, ноющая;

боль отдает в левую руку, левую часть шеи, нижнюю челюсть слева;

одышка или чувство нехватки воздуха;

слабость, обильная потливость, тошнота, рвота.

Как подчеркивает кардиолог, эти симптомы могут привести к потере сознания и клинической смерти.

Поэтому при возникновении таких симптомов в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь; лечь так, чтобы голова была выше, чем тело. Открыть окно, дверь, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Измерить артериальное давление.

«При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону», — отмечает Давыдова.

Обычно врачи скорой советуют рассосать таблетку нитроглицерина под языком (или заменить ее на 1 дозу нитроспрея), затем разжевать 2 таблетки кардиомагнила или 1/2 таблетки аспирина, пояснила кардиолог.

Через 3-5 минут надо повторно измерить АД. Если боль сохраняется, а АД не снижается, можно рассосать еще 1 таблетку нитроглицерина. Кардиолог напомнила, что нельзя принимать больше 3 таблеток нитроглицерина в сумме.

Также при сердечном приступе нельзя вставать, ходить, принимать пищу или алкоголь, курить