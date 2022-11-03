Общество

Александр Козловский предложил маркировать ЛГБТ-материалы

Маркировать книги, фильмы, сериалы и другие материалы, где упоминается ЛГБТ-тематика, предложил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хотел бы, чтобы мои дети избежали потрясений, и я выступаю за традиционные ценности. И почему я должен, не знаю, всю 15-ю серию какого-то сериала смотреть вот эти переживания, драму и трагедию между героями с прикрасами? Или смотреть мультфильм с ребенком и потом узнать, что персонаж мультика – гей?» - поделился Александр Козловский.

При этом депутат отметил, что если потребитель хочет на это смотреть – пускай смотрит, но, по его мнению, необходимо делать предупреждение, что там есть сцены с нетрадиционными отношениями: «Вот как с курением маркировать. А там уже каждый родитель будет сам для себя решать, показывать это своим детям или нет», - добавил Александр Козловский.

Однако депутат заявил, что этот закон надо было принять еще раньше, чтобы не допустить в кинематографе массового распространения подобных сцен и отношений.