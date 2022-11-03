Александр Козловский предложил маркировать ЛГБТ-материалы

Маркировать книги, фильмы, сериалы и другие материалы, где упоминается ЛГБТ-тематика, предложил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом депутат отметил, что если потребитель хочет на это смотреть – пускай смотрит, но, по его мнению, необходимо делать предупреждение, что там есть сцены с нетрадиционными отношениями: «Вот как с курением маркировать. А там уже каждый родитель будет сам для себя решать, показывать это своим детям или нет», - добавил Александр Козловский.
Однако депутат заявил, что этот закон надо было принять еще раньше, чтобы не допустить в кинематографе массового распространения подобных сцен и отношений.