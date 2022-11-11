Общество

Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90%

На сегодняшний день в мире существует две основные угрозы - киберопасность и биоопасность, заявил на форуме Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Если проблему киберопасности можно будет решить, "выключив рубильник", то с биологической опасностью ничего поделать нельзя. Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем - придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут», – цитирует Михаила Ковальчука «Российская газета».

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что промежуточное биологическое звено между животными и человеком при распространении COVID не найдено потому, что его просто не было. «Не думаю, что еще кто-либо в мире сомневается в искусственном происхождении коронавируса», - добавил он.

Напомним, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук является организатором эногастрономической ярмарки «Виноград», которая прошла в Пскове с 18 по 26 июня.