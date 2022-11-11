Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о переходе на четырёхдневку
Бранч в «Покровском»
Господин Рейтингомер
«Самовар» русское застолье
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Электронная транспортная накладная
Первому игроку приготовиться
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Факторинг для бизнесменов
Елена армянская
Досуговые центры для взрослых
фолк-рок в Пскове
лучшие медцентры
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 11.11.2022 14:590 Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты 12.11.2022 11:220 День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире 12.11.2022 10:130 Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90% 12.11.2022 09:490 Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября 12.11.2022 09:010 В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей 11.11.2022 23:070 Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию
 
 
 
Самое популярное 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 10.11.2022 20:310 Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР 09.11.2022 15:574 Цены на гробы и цветные фотографии взлетели в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90%

12.11.2022 10:13|ПсковКомментариев: 1

На сегодняшний день в мире существует две основные угрозы - киберопасность и биоопасность, заявил на форуме Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Если проблему киберопасности можно будет решить, "выключив рубильник", то с биологической опасностью ничего поделать нельзя. Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем - придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут», – цитирует Михаила Ковальчука «Российская газета».

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что промежуточное биологическое звено между животными и человеком при распространении COVID не найдено потому, что его просто не было. «Не думаю, что еще кто-либо в мире сомневается в искусственном происхождении коронавируса», - добавил он.

Напомним, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук является организатором эногастрономической ярмарки «Виноград», которая прошла в Пскове с 18 по 26 июня.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
В опросе приняло участие 352 человека
12.11.2022, 11:220 День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире 12.11.2022, 11:000 Фехтовальщики поборются за кубок Псковской области 12.11.2022, 10:480 19-летний пскович пытался украсть из магазина спиртное и попался росгвардейцам 12.11.2022, 10:340 Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ
12.11.2022, 10:130 Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90% 12.11.2022, 09:490 Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 12.11.2022, 09:010 В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей
11.11.2022, 23:070 Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию 11.11.2022, 22:380 Соревнования в честь Всероссийского дня самбо пройдут в Пскове 11.11.2022, 21:591 Нарколог предупредила об опасности употребления спиртного в бане 11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах
11.11.2022, 21:160 Полку партнеров прибыло: директор «Михайловского» подписал три договора о сотрудничестве 11.11.2022, 21:013 Россиян предупредили о значительном подорожании популярных продуктов в 2023 году 11.11.2022, 20:520 Эндокринолог заявил об угрозе набрать лишний вес из-за дефицита железа в организме 11.11.2022, 20:510 Члены профсоюза вошли в состав Совета по молодежной политике при Псковской гордуме
11.11.2022, 20:390 Российский эндокринолог назвала причину вечерней тяги к сладкому 11.11.2022, 20:370 Опочецкие учителя изучили робототехнику и интерактивные технологии 11.11.2022, 20:270 Россиянин заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их 11.11.2022, 20:240 Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной
11.11.2022, 19:530 Занятие для участников проекта «Университет третьего возраста» прошло в псковском музее 11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 19:060 Стало известно, кто получит допсредства из бюджета Псковской области 11.11.2022, 18:470 Бесплатную диспансеризацию может пройти любой пскович
11.11.2022, 18:370 Экоактивисты попытались приклеить себя к картине Мунка «Крик» 11.11.2022, 18:220 Экскурсия в честь 79-летия со дня взрыва немецкого кинотеатра прошла в Порхове 11.11.2022, 18:100 Победителей «Большой перемены» встретили в Пскове 11.11.2022, 18:092 Школьников начнут учить управлению беспилотниками
11.11.2022, 18:050 Финансирование подготовки объектов ЖКХ к зиме в Псковской области увеличили на 10% 11.11.2022, 18:000 Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2022 год 11.11.2022, 17:590 Врач перечислила смертельные болезни, развивающиеся бессимптомно 11.11.2022, 17:580 Василий Осипов и Елена Бибикова обсудили реализацию программ газоснабжения населения в Псковской области
11.11.2022, 17:570 Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках 11.11.2022, 17:550 Кто может отдыхать более 28 дней, рассказали псковичам 11.11.2022, 17:540 Диетолог рассказала о вреде минеральной воды для некоторых россиян 11.11.2022, 17:540 На выставку «Предметный мир войны» приглашают псковичей
11.11.2022, 17:520 Определён победитель спартакиады по мини-футболу среди псковских студентов СПО 11.11.2022, 17:510 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» отправились в виртуальную реальность 11.11.2022, 17:480 Директор Псковского зеленхоза обратил внимание на «полысевший» Октябрьский проспект 11.11.2022, 17:470 Новосокольническое предприятие наказали за сброс в реку неочищенных сточных вод
11.11.2022, 17:460 Псковский губернатор дал ряд поручений по совершенствованию регсистемы гражданской обороны 11.11.2022, 17:420 Псковские газовики сделали скворечники и кормушки для зимующих птиц 11.11.2022, 17:390 В Псковском музее-заповеднике рассказали о редком восьмитомнике 11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД
11.11.2022, 17:320 Новые полномочия могут получить муниципалитеты региона вместе с дополнительными средствами 11.11.2022, 17:280 Псковские волонтёры в сфере туризма и гостеприимства запустили образовательную онлайн-платформу 11.11.2022, 17:241 День доброты пройдет в псковском торговом комплексе «ПИК 60» 11.11.2022, 17:150 Директор зеленхоза рассказал об истории появления шаровидных ив в Пскове
11.11.2022, 17:130 СК проверяет факт гибели водителя крана в Новосокольническом районе 11.11.2022, 17:060 В Псковском районе построили газопровод для газификации деревни Соловьи 11.11.2022, 17:020 ТОП-5 проблем: на что псковичи жалуются губернатору чаще всего 11.11.2022, 17:000 Псковичи смогут испытать силы в ниндзя-формате на Гонке с препятствиями
11.11.2022, 16:500 Состояние раненного в СВО псковского священника стабилизировалось 11.11.2022, 16:380 Оценку состояния больных ив на Золотой набережной в Пскове проведут весной 11.11.2022, 16:340 Глава СОЦПРОФа оценил инициативу возврата НВП в школы 11.11.2022, 16:311 «Повара на колёсах» помогут блюдам псковской кухни стать достойными звезды Мишлена
11.11.2022, 16:280 Сбер выдал рекордное количество потребительских кредитов на Северо-Западе в октябре 11.11.2022, 16:113 Эксперт объяснил опасность появления грибов на ивах в Пскове 11.11.2022, 16:080 Елена Бибикова поддержала инициативу о включении мастер-классов по гончарному делу в афишу Пушкинской карты 11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове
11.11.2022, 16:000 Попытку незаконного ввоза автозапчастей пресекли псковские пограничники 11.11.2022, 16:000 Цифровая гигиена для детей: надо ли мыть компьютер с мылом? 11.11.2022, 15:550 Выставочный проект «Михайловского» удостоен диплома Ассамблеи Петровских музеев 11.11.2022, 15:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 ноября
11.11.2022, 15:340 Архимандрита Пантелеимона вспоминают в Псково-Печерском монастыре 11.11.2022, 15:200 Капитальный ремонт завершают в великолукской школе 11.11.2022, 15:161 Интерактив: Ивы в смертельной опасности 11.11.2022, 15:111 «Второй слой пошёл»: псковские грибники обсуждают лесные находки в Сети
11.11.2022, 15:090 Тысячерублёвую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове 11.11.2022, 15:030 Трудоголиками себя считают около 33% россиян — опрос 11.11.2022, 14:590 Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты 11.11.2022, 14:550 Последний в этом году «Воскресный бранч» состоится в ресторане «Покровский»
11.11.2022, 14:490 СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области 11.11.2022, 14:400 «Самое беспризорное здание города» 11.11.2022, 14:390 Россиянка избила малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь 11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru