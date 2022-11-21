Общество

Псковский региональный ресурсный центр добровольчества сменил статус

Псковский региональный ресурсный центр добровольчества сменил статус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, такое решение приняли на заседании Совета по развитию добровольчества под председательством заместителя губернатора региона Александра Серавина.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Основной вопрос повестки Совета — передача статуса регионального ресурсного центра добровольчества Псковской области, который ранее принадлежал проектному офису «Команда 2018», одноименной региональной общественной организации. Члены Совета поддержали инициативу единогласно.

Руководитель областного «Ресурсного центра добровольчества» Алеся Михачева подчеркнула, что волонтеры выполняют широкий спектр задач: на региональном и муниципальном уровнях проводят акции, сборы гуманитарной помощи, активное взаимодействие выстроено с представителями бизнеса, образовательными организациями. Решение членов Совета позволит региональной общественной организации «Ресурсный центр добровольчества» активнее взаимодействовать с Росмолодежью и упростит механизмы поддержки волонтерского движения в Псковской области.

Алеся Михачева также отметила, что итоги работы волонтеров традиционно будут подведены в середине декабря. Второй год подряд состоится чествование добровольцев и вручение нагрудных знаков с присвоением почетного звания «Заслуженный доброволец Псковской области».

Александр Серавин также добавил, что в 2022 году добровольцы Псковской области активно включились в работу по решению новых актуальных задач. Так, было открыто новое направление всероссийской акции #МыВместе по поддержке жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, военнослужащих, позднее к этому списку добавились мобилизованные граждане, члены их семей.

Весной добровольцы региона приняли активное участие в проведении рейтингового голосования за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В июле этого года проведен региональный форум добровольцев «Волонтерство через всю жизнь», который по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова станет ежегодным. «Высокое значение работы добровольцев не вызывает сомнения», — подытожил Александр Серавин.