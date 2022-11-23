Общество

Инициативу ЛДПР о борьбе со спам-звонками отклонили в областном Собрании

Инициативу ЛДПР об ужесточении методов борьбы со спамом рекламных телефонных звонков большинством голосов отклонили на сессии Псковского областного Собрания 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи» представил лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков.

«Я думаю, каждый из нас сталкивался с назойливой спам-рекламой в виде звонков и сообщений», - отметил он.

Законопроектом предлагается ужесточить меры ответственности в виде штрафа, а также дополнить штрафами для микрофинансовых организаций.

В связи с тем, что законопроект отклонили как противоречащий законодательству, Антон Минаков добавил, что документ будет дорабатываться.