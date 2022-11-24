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Общество

Фильмы ко Дню матери: подборка KION для псковичей

25.11.2022 18:30|ПсковКомментариев: 0

День матери – отличный повод поздравить любимую маму и провести с ней время – например, за просмотром доброго кино, которое напомнит о важном и повеселит. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от МТС мы выбрали фильмы о самых разных мамах, которые можно посмотреть ноябрьским вечером.

 

Кадр из фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?»

«Маленькая мисс счастье»

Одна из самых светлых семейных комедий, которая расскажет про безусловную родительскую любовь и поддержку. У каждого члена семьи маленькой Олив есть свои заморочки, но, когда Олив – девочка, которую олдскульный мир не назвал бы красоткой - собирается пойти на конкурс красоты, ее родители полностью поддерживают ее. Благодаря их любви Олив принимает себя такой, какая она есть, пока другие мамочки переживают за то, что их дочки недостаточно красивы.

«День матери»

Альманах из пяти короткометражных фильмов расскажет о том, какими бывают отношения мам и дочек. Каждая из них раскроет важные этапы в жизни женщин - неожиданная беременность молодой девушки с многообещающей карьерой, встреча мамы с дочерью, которую она давно бросила, конфликт властной матери со свободолюбивым ребёнком и т.д. В альманахе собраны как истории, построенные на комедийных ситуациях, так и истории, которые могут заставить задуматься и что-то переосмыслить в своей жизни. В ролях – весь цвет Голливуда: Шэрон Стоун, Кристина Риччи, Кортни Кокс, Сьюзен Сарандон и др.

«Чумовая пятница»

Популярная комедия с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис расскажет о том, как мама и дочка придут к взаимопониманию благодаря мистическим силам: они поменяются телами. Доктор Тэсс Колман не может найти общий язык с дочкой-подростком Анной – кажется, что они разные абсолютно во всем. Тэсс бесит музыка Анны, а Анна терпеть не может мужчину, который вот-вот станет ее отчимом. И в момент, когда их разногласия доходят до самого громкого скандала, Тэсс и Анна становятся заложницами странной магии и обнаруживают, что они оказались в телах друг друга. Теперь им предстоит прожить жизни каждой и понять, как это на самом деле непросто.

«Эрин Брокович»

Классика кино двухтысячных от режиссера Стивена Содерберга. Героиня Джулии Робертс одна занимается жизнью своих детей и работает на скучной и рутинной работе в юридической фирме, не видя для себя каких-либо других перспектив. Однако и для Эрин появляется шанс заявить о себе как о профи. Взявшись за одно из дел за бесплатно, она выходит на корпорацию Pacific Gas and Electric Company, которая отравляет планету среду хромом, находит обличительные документы и начинает действовать, наконец-то загоревшись работой.

«Куда ты пропала, Бернадетт»

В драмеди Ричарда Линклейтера солирует Кейт Бланшетт, которая не так часто играет комедийных героинь. Женщина по имени Бернадетт работала архитектором средней руки и оставила свои мечты об оригинальной карьере ради семьи. Ее жизнь вполне спокойна и типична: красивый дом в Сиэттле, бесконечная готовка мужу и детям, болтовня с соседками-мамашами. Кажется, что никто не замечает, каково в этой канители живется самой Бернадетт, и задумываться об этом домочадцы начинают только тогда, когда в один день она просто исчезает. Пропажа Бернадетт заставляет ее родных понять, какая она жена и мать.

«Очень плохие мамочки»

Молодые мамы устают, и еще как – об этом расскажет фильм от сценаристов «Мальчишников в Вегасе» Джона Лукаса и Скотта Мура. Их героини, прекрасные жены и домохозяйки, решают на время забыть о своих обязанностях и уйти в настоящий отрыв, в котором, как заведено у этих авторов, найдется место самым безумным приключениям. «Очень плохие мамочки» - кино абсолютно развлекательное, которое поможет на время забыть обо всем и просто посмеяться над тем, как отдыхают женщины.

Источник: МТС

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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