Общество

Смертельно опасные осложнения при гриппе назвал врач

У вирусов гриппа есть смертельно опасные осложнения. Симптомы, при появлении которых необходимо вызвать скорую и, возможно, госпитализироваться: потеря сознания, кровь в мокроте, несбиваемая температура и другие. Об этом сообщил врач Тимур Пестерев.

«Одним из самых тяжелых осложнений, которое может проявляться при гриппе, является затруднение дыхания, особенно это касается детей. Если вам или ребенку становится трудно дышать, необходимо как можно быстрее вызвать скорую», - цитирует врача «Лента.ру».

Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, также являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

«Если вы принимаете жаропонижающие, а температура не спадает, тоже необходимо вызвать скорую и госпитализироваться, это указывает на то, что что-то пошло не так», — добавил Тимур Пестерев.