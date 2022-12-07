Общество

Врач обнаружил червей в глазу жаловавшейся на воспаление россиянки

Жительница Рязани обратилась в ОКБ имени Семашко с жалобой на постоянное воспаление в глазу. Во время осмотра пациентки врач-офтальмолог Наталья Исаева обнаружила причину недомогания рязанки, и поставила диагноз – дирофиляриоз.

Оказалось, что круглые черви уже образовали в глазу глистную инвазию. По признанию медиков, это первый подобный случай за несколько лет. К счастью, женщину прооперировали без госпитализации, зрение не пострадало, пишет RuNews24.

Специалисты отмечают, что необходимо помнить о гигиене и тщательно мыть руки. Источником заболевания могут оказаться бродячие и домашние животные, а переносчиком личинок являются комары.