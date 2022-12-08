Общество

Вторая волна ТОСов придёт в Псков и Великие Луки – Алексей Севастьянов

Вторая волна ТОСов придёт в Псков и Великие Луки. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я входил в состав комиссии, которая оценивала работу. Мне удалось объехать целый ряд районов. Я вижу отношение и подход людей. Это потрясающе. Здесь, конечно, недостаточно просто разъяснительной работы. Сейчас идет движение ТОСов в города. Недавно мы встречались с городскими депутатами. Говорил, что это (ТОС - ред.) тот инструмент, на который можно обратить внимание, это те инициативные люди, это та энергия, которая сегодня нужна. Вторая большая волна будет в Пскове и Великих Луках», – подчеркнул он.

Парламентарий уверен, что динамика по развитию территориального местного самоуправления в регионе будет продолжаться.