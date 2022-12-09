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Мифы о гастрите развеял российский врач

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, довольно распространенное заболевание. Причины его появления могут быть разными,сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«Гастрит может быть вызван, например, нарушениями в работе иммунной системы, когда организм начинает бороться против собственного желудка. Он может быть вызван приемом жаропонижающих и обезболивающих таблеток. Может быть вызван влиянием желчи на желудок – она не должна туда попадать, но в некоторых ситуациях все-таки проникает. Он может быть вызван вирусами, вирусный гастрит тоже существует. Также гастрит может быть вызван алкоголем, особенно газированный алкоголь вредит желудку и вызывает воспаление», – сказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

Примерно в половине случаев причиной гастрита становится бактерия, которая называется хеликобактер, продолжил врач.

«Заразиться гастритом сложно и легко одновременно. У половины людей его вызывает хеликобактер, эта бактерия может передаваться от человека к человеку бытовым путем: посуда, руки, слюна. Попил из чужой кружки, поел соседской ложкой, неудачно поцеловался, и есть вероятность, что много хеликобактера к тебе прилетит. Но все будет уравновешиваться состоянием иммунитета. Это слабо заразная бактерия, и если иммунитет хороший, организм может убить ее сам. Заболеть можно только тогда, когда в организм попадает много бактерий при "сдутом" иммунитете. Если вы устали, плохо поели, у вас стресс или простуда, то получить гастрит легко», – объяснил Сергей Вялов.

Чтобы проверить наличие хеликобактера в желудке, гастроскопию делать не обязательно, добавил он.

«Можно сдать анализ крови, который покажет иммунную реакцию на бактерию, и можно сдать анализ кала, который покажет обломки бактерии или ее генетический материал. Результат будет с точностью до 90%. Вопреки мифам и стереотипам, от хеликобактера можно полностью избавиться за две недели. Воспаление в желудке можно вылечить за четыре-восемь недель, и желудок станет как новый. В некоторых случаях можно даже обойтись без антибиотиков. Главное – обратиться к специалисту», – подчеркнул Сергей Вялов.

Если в желудке возникает дискомфорт, связанный с приемом пищи, нужно обязательно обратиться к врачу и сдать анализы, посоветовал он.