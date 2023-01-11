Общество

Школьные прогульщики зарабатывают больше - исследование

Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров. Среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 48% россиян, причем каждый двадцатый делал это часто, а еще 43% — иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет.

«По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и "не загнать себя"», – прокомментировали полученные результаты SuperJob.

Так, среди главных бухгалтеров 7% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 31% — время от времени, а среди руководителей таковых 5 и 49% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков — среди системных администраторов (10%).