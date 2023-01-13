Общество

Мошенники начали самую массовую фишинговую атаку на российских пользователей Telegram

Российские пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке за все время существования мессенджера, сообщается в Telegram-канале In2security.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», - сообщается в канале.

В рамках атаки мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фишинговой рассылки с предложением ознакомиться с фейковым списком людей, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 года. Эту же информацию подтвердил ТАСС главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», - ответил Сергей Голованов в ответ на соответствующий запрос редакции.

Он добавил, что если пользователь введет данные и/или одноразовый код доступа, перейдя по ссылке, в которой предлагается ознакомиться с фейковым списком мобилизованных, он может потерять аккаунт, скомпрометировать переписку. Также, по его словам, злоумышленники могут разослать фишинговые сообщения уже от его имени по списку контактов.