Общество

Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков

Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и антибиотики, и призвал соблюдать нормы законодательства.

Уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность», - напомнили в Росздравнадзоре.

В ведомстве аптечные организации призвали неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.