Общество

Роскомнадзор сообщил о запрете передачи платежных документов в Telegram с 1 марта

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации, сообщили в Роскомнадзоре. Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки.

В ВТБ и ПСБ, которые в свете невозможности публиковать приложения в App Store развивают банкинг через Telegram, отмечают, что все операции проводятся на их стороне. Впрочем, закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений. Юристы полагают, что при реализации новых норм для Telegram Роскомнадзор может сделать определенные исключения, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.