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Видеоролик из серии «Оккупация 1941-1944» опубликовали псковские архивисты

Видеоролик из серии «Оккупация 1941-1944» опубликовал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото, видео здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов приходят дарители. Для изучения и включения в состав экспозиции они передают личные вещи тех, кто проживал на оккупированной территории, кто освобождал Псков в годы Великой Отечественной войны, вел дневниковые записи о войне, хранил письма близких с фронта.

Один из таких дарителей – Павел Дроздов, уроженец деревни Малые Льзи Плюсского района.

«Его рассказы мы записали на видео, чтобы и вы смогли узнать некоторые подробности о войне. Павел Иванович знает их со слов своих родителей», – рассказали в архиве.

Из многочисленных рассказов родилась серия роликов, которые объединили в блок «Оккупация 1941-1944». В новом ролике речь пойдет о родной тете Павла Дроздова – Анастасии. В именных списках граждан Б. Льзинского с/с Плюсского района Псковской области, подвергшихся насилию со стороны немецко-фашистских оккупантов (ГАПО Ф.Р-903. Оп. 3 Д. 123 Л. 12-13), ее имя значится под номером 121.