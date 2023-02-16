Общество

«Золотую рыбку» поймали на Чудском озере. ФОТО

«Золотую рыбку» поймали на Чудском озере. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Макаревич / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

«Ездили на два дня, в первый день улов плохой. Второй день - наверстали упущенное. В один момент поймал странную "плотвину". С виду нормальная плотва, только её цвет удивил. Она просто ярко-оранжевая, как золотая рыбка. Может, у кого была такая или знает?», - спросил рыбак.

Рыбу поймали на Чудском озере у гдовской деревне Спицино. Удаленность от берега составила примерно 2-3 км.

В комментариях объяснили, что это плотва «Князёк». «"Князьки" могут иметь разную яркость окраски - светло-жёлтые, золотистые, красные. Встречаются с частотой один экземпляр на несколько тысяч или десятков тысяч. Так что вам повезло! Загадывайте желание!» - подчеркнул мужчина.