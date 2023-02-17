Общество

Россиянам могут дать один выходной в году на прохождение диспансеризации

Депутаты хотят дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Сейчас такая норма положена только некоторым категориям работников. В Государственную Думу внесут законопроект 20 февраля.

«Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем — в том числе, государству и работодателю. Здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — сказал «Известиям» вице-спикер ГД, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

Согласно тексту законопроекта, реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Законопроект, подготовленный фракцией «Новые люди» будет внесен в Госдуму 20 февраля. Депутаты предлагают изменить статью 185.1. ТК РФ «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».

Ежегодная диспансеризация сегодня по закону касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Что касается их младших коллег — от 18 до 39 лет, то им такой отгул полагается один раз в три года. Чуть больше разрешено пенсионерам и людям предпенсионного возраста, которые могут рассчитывать на «бесплатный выходной» для медобследования два раза в год. Сотрудник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем. Для того, чтобы получить отгул на медицинское обследование, начальство нужно предупредить о прохождении диспансеризации через отдел кадров.

Авторы рассчитывают на то, что документ будет рассмотрен в весеннюю сессию. При этом представители остальных фракций в целом положительно смотрят на инициативу. Впрочем, к предложению относятся настороженно эксперты. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что предлагаемая мера может привести к дополнительным тратам для работодателей, а это станет угрозой развития неофициальных трудовых отношений. Кроме того, она не будет востребована людьми — несмотря на пользу таких обследований, россияне совершенно не мотивированы их проходить, считает профессор кафедры госпитальной терапии имени академика Г.И. Сторожакова Александр Карабененко. При этом, по его словам, диспансеризация позволит на ранней стадии выявить и предотвратить гипертонию, диабет и атеросклероз.