Общество

Аналог «Биг Мака» появился в меню сети ресторанов «Вкусно - и точка»

Аналог «Биг Мака» появился в меню сети ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно - и точка», теперь это «Биг Хит», сообщили в пресс-службе компании.

«В меню сети "Вкусно - и точка" появились бургеры "Биг Хит" с двумя и "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», - приводит сообщение компании РИА Новости.

Там уточнили, что для бургера был разработан особый соус с одноименным названием. Новинки войдут в состав «Комбо обедов».

Во «Вкусно - и точка» также рассказали, что новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение.

«Всего с начала работы (с июня 2022 года - ред.) во "Вкусно - и точка" было продано более 267 миллионов бургеров», - добавили в компании.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом «Вкусно - и точка».