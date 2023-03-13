Общество

Свыше 40% россиян поддержали повышение призывного возраста — опрос

Законопроект о поэтапном повышении нижнего предела призывного возраста с 18 до 21 года, а верхнего — с 27 до 30 лет внесен в Госдуму. Первую часть инициативы россияне одобряют, вторую — нет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идею увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 42% россиян поддержали, 27% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.