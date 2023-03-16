Общество

Псковский губернатор похвалил муниципалитеты за развитие ТОС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчетно-выборного собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло в среду, 15 марта, в Опочке, отметил работу районов в части развития территориального общественного самоуправления и участия в конкурсе инициативных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«За год у нас значительно увеличилось количество ТОСов: с 297 до 401, — сказал глава региона. — Это значит, что растет число активных, неравнодушных жителей, которые нам доверяют, и которые готовы совместно решать самые насущные вопросы».

Михаил Ведерников также отметил значительное увеличение количества участников регионального конкурса проектов ТОС — более чем до 400 — и рост качества подготовки конкурсных заявок.

Вдвое приумножено число реализуемых инициативных проектов, поданных на областной конкурс. До конца этого года будут реализованы 18 проектов на сумму почти 30 млн рублей.

Кроме того, по рекомендациям губернатора ряд муниципалитетов предусмотрел в этом году конкурсы проектов ТОС на муниципальном уровне. Город Псков уже провел такой конкурс, разыграл 5 млн рублей. В ближайшее время будут проведены конкурсы в Псковском и Островском районах.

«Призываю всех не только использовать ТОС как инструмент получения грантов, но и привлекать их участников как экспертов в вопросах развития территорий», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, в этом году на финансирование проектов ТОС выделено 50 млн рублей. Итоги будут подведены ко Дню местного самоуправления.