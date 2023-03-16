Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Парк у реки Милевки
построй дом своей мечты
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
о показаниях электросчётчика
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
и снова в грязи
Господин Рейтингомер
факторинг для бизнеса
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Псковское гостеприимство
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Общество 16.03.2023 09:500 Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, рассказали эксперты 16.03.2023 12:450 «Путешествия продолжаются»: «Европа Плюс» разыгрывает 100 авиабилетов на двоих 16.03.2023 12:150 Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье 16.03.2023 11:150 Псковский губернатор похвалил муниципалитеты за развитие ТОС 16.03.2023 10:530 Программу форума работающей молодежи разрабатывают в Пскове 16.03.2023 10:100 Планы по модернизации системы здравоохранения на 2023 год озвучили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский губернатор похвалил муниципалитеты за развитие ТОС

16.03.2023 11:15|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчетно-выборного собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло в среду, 15 марта, в Опочке, отметил работу районов в части развития территориального общественного самоуправления и участия в конкурсе инициативных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«За год у нас значительно увеличилось количество ТОСов: с 297 до 401, — сказал глава региона. — Это значит, что растет число активных, неравнодушных жителей, которые нам доверяют, и которые готовы совместно решать самые насущные вопросы».

Михаил Ведерников также отметил значительное увеличение количества участников регионального конкурса проектов ТОС — более чем до 400 — и рост качества подготовки конкурсных заявок.

Вдвое приумножено число реализуемых инициативных проектов, поданных на областной конкурс. До конца этого года будут реализованы 18 проектов на сумму почти 30 млн рублей.

Кроме того, по рекомендациям губернатора ряд муниципалитетов предусмотрел в этом году конкурсы проектов ТОС на муниципальном уровне. Город Псков уже провел такой конкурс, разыграл 5 млн рублей. В ближайшее время будут проведены конкурсы в Псковском и Островском районах.

«Призываю всех не только использовать ТОС как инструмент получения грантов, но и привлекать их участников как экспертов в вопросах развития территорий», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, в этом году на финансирование проектов ТОС выделено 50 млн рублей. Итоги будут подведены ко Дню местного самоуправления.

Теги: #регион60 #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 159 человек
16.03.2023, 12:450 «Путешествия продолжаются»: «Европа Плюс» разыгрывает 100 авиабилетов на двоих 16.03.2023, 12:350 «Экопром» предупредил псковичей об изменениях в графике приема граждан 16.03.2023, 12:280 Где в Пскове найти сморреброд 16.03.2023, 12:190 «Три мудреца»: Спасет ли Россию сокращение штата чиновников и силовиков?
16.03.2023, 12:150 Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье 16.03.2023, 12:110 В Сочи задержали жену блогера, чей грудной ребенок умер от истощения 16.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Андреем Михайловым 16.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 марта
16.03.2023, 11:520 Фотофакт: Слой гидроизоляции снимают на Ольгинском мосту в Пскове 16.03.2023, 11:481 Установлен водитель, сбивший 86-летнюю женщину на парковке гипермаркета в Пскове 16.03.2023, 11:380 Бесплатный Wi-Fi появится в сельских библиотеках Псковской области 16.03.2023, 11:312 От 100 тысяч и выше: цены на отпуск подскочили для псковичей, куда теперь ехать
16.03.2023, 11:220 Сбивший столб на улице Инженерной в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь 16.03.2023, 11:150 Псковский губернатор похвалил муниципалитеты за развитие ТОС 16.03.2023, 11:080 «Чебурашка» уже доступен в Okko 16.03.2023, 11:061 Здание рядом с вокзалом сдают в аренду за 214 тысяч рублей в месяц
16.03.2023, 11:020 Виновник ДТП оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему в Порховском районе 16.03.2023, 10:530 Программу форума работающей молодежи разрабатывают в Пскове 16.03.2023, 10:390 Юные псковички победили на соревнованиях «Рыцари аэробики» в Суздале 16.03.2023, 10:320 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов
16.03.2023, 10:260 Котельная РЖД переходит на баланс «Псковских тепловых сетей» 16.03.2023, 10:150 Две картины псковского музея представлены на выставке в Петербурге 16.03.2023, 10:100 Планы по модернизации системы здравоохранения на 2023 год озвучили в Псковской области 16.03.2023, 09:560 Клиенты сети кафе-кондитерских и бистро «Миша» могут оплатить заказ телефоном с помощью SberPay QR
16.03.2023, 09:500 Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, рассказали эксперты 16.03.2023, 09:400 На зарплату в конверте сегодня согласны четверо из десяти россиян 16.03.2023, 09:300 Воруют всё: магазинные хищения по-псковски 16.03.2023, 09:150 Александр Козловский пригласил своих подписчиков на выставку юного великолучанина
16.03.2023, 09:000 Погодные рекорды и «растаявшие дороги»: чем запомнится псковичам уходящая зима 16.03.2023, 08:450 Жилой дом горел в Великих Луках 16.03.2023, 08:300 Сколько нужно хранить старые документы, рассказали россиянам 16.03.2023, 08:200 Компании хотят заставить компенсировать клиентам утечку их данных
16.03.2023, 08:180 Хочу всё готовое: как обстоят дела с бизнесом в Псковской области 16.03.2023, 08:090 На мебель из Европы хотят увеличить импортную пошлину в пять раз 16.03.2023, 07:550 Псковская спортсменка попала в сборную страны по джиу-джитсу 16.03.2023, 07:370 Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря
16.03.2023, 07:191 Более 400 млн рублей из госбюджета неэффективно потратили регионы на благоустройство 16.03.2023, 07:000 Таяние снега в европейской части России замедлится 15.03.2023, 22:110 Художественная выставка «Весенняя палитра» откроется в Пскове 16 марта 15.03.2023, 22:001 Более 40% россиян признались в зависимости от кофе
15.03.2023, 21:400 Совет Федерации одобрил закон об исключительном праве доставки пенсий наличными Почтой России 15.03.2023, 21:330 Повышенное содержание серы в 22 овощах выявили ученые 15.03.2023, 21:300 Итоги соревнований специалистов-кинологов подвели в областном УФСИН 15.03.2023, 21:203 Иностранным IT-специалистам упростили трудоустройство и получение ВНЖ в России
15.03.2023, 21:150 График работы читальных залов псковского госархива изменится с 20 марта 15.03.2023, 21:100 Псковские работодатели проявляют интерес к нейросетям 15.03.2023, 21:000 Пропавшего три года назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове 15.03.2023, 20:510 «Михайловское» представит ульяновцам Пушкина как героя лубочных картинок
15.03.2023, 20:500 Вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят в Пскове 15.03.2023, 20:400 Об открытии Льняной биржи в Пскове более ста лет назад рассказали архивисты 15.03.2023, 20:200 Четыре игровых разработчика представят Псковскую область в финале конкурса «Начни игру» 15.03.2023, 20:170 Google включит искусственный интеллект в работу Gmail
15.03.2023, 20:050 Псковский губернатор привел в пример работу волонтеров Опочецкого района 15.03.2023, 20:001 Рейтинг высокооплачиваемых вакансий марта составили для псковичей 15.03.2023, 19:400 Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» пройдет в Пскове 15.03.2023, 19:370 Валентину Понизовскую переизбрали на пост председателя Совета муниципальных образований Псковской области
15.03.2023, 19:260 Псковские организации смогут сверить данные о налогооблагаемом транспорте 15.03.2023, 19:200 Вице-спикер Госдумы призвал разрешить вооружать продавцов ритейла шокерами 15.03.2023, 19:000 Почти 7 млн рублей маткапитала псковичи направили на образование детей 15.03.2023, 18:580 Лариса Семашко о победе на конкурсе «Лучший ТИЦ России»: Это каждодневный труд моих работников и коллег
15.03.2023, 18:450 Самые отзывчивые коллеги работают в детсадах и больницах — опрос 15.03.2023, 18:381 Игорь Сопов раскритиковал «Яблоко» за прогулы заседаний избирательных комиссий 15.03.2023, 18:340 Лисы, нутрии и дикобраз: список обитателей составили в псковском подворье 15.03.2023, 18:291 Водителя автомобиля, сбившего бетонный столб на Запсковье, отправили в больницу
15.03.2023, 18:150 В Пскове проходят встречи представителей НКО и исполнительных органов региона 15.03.2023, 18:000 Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова пройдет в Вечаше 15.03.2023, 17:570 Житель Пскова устал ухаживать за родным братом и избил его до смерти 15.03.2023, 17:530 Водитель КамАЗа «догнал» Opel на улице Юбилейной в Пскове
15.03.2023, 17:520 Встречу с артистом областного театра кукол организуют в Пскове 15.03.2023, 17:431 Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 15.03.2023, 17:400 Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич» открылась в Пскове 15.03.2023, 17:340 Легковой автомобиль снес бетонный столб на Запсковье. ВИДЕО
15.03.2023, 17:300 Спортинвентарь приобрели для отделения Всероссийского общества слепых в Великих Луках 15.03.2023, 17:200 В российском регионе дети отравились таблетками во время игры и попали в больницу 15.03.2023, 17:110 Псковские делороссы подписали соглашение о сотрудничестве с «Новой формацией» 15.03.2023, 17:051 ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru