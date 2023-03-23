Общество

Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах

Сон в линзах может спровоцировать болезни глаз, сообщила офтальмолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Алена Шкатова.

Контактные линзы ограничивают обмен слезной жидкости и уменьшают поступление кислорода к роговице, цитирует специалиста «Газета.Ru».

«Сон в контактных линзах приводит к возникновению воспаления, инфекционному кератиту. Также есть риск прилипания линзы к роговице с последующей травматизацией при ее снятии», — предупредила офтальмолог.

Как заключила врач, вечером необходимо закапать в глаза несколько капель специального увлажняющего средства, поморгать и осторожно снять контактные линзы.