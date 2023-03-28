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Общество

В Роспотребнадзоре развеяли мифы о холестерине

30.03.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Популярные мифы о холестерине развеяли специалисты Роспотребнадзора. Эксперты напомнили, что считающееся вредным вещество в то же время необходимо для жизни, поэтому важно регулярно проверять его количество в организме.

«Если холестерин в избытке, он может соединяться с другими веществами в крови, привести к образованию атеросклеротических бляшек. Это может вызвать различные болезни и даже инсульт. Повышенный уровень холестерина из года в год становится причиной миллионов смертей», — рассказали в ведомстве.

Ошибочно предполагать, что на избыток холестерина влияет только лишний вес, заявили специалисты, назвав возможные причины повышенного холестерина у людей с нормальным весом и худых. В ведомстве связали с избыточным холестерином курение, стресс, употребление алкоголя, а также низкую физическую активность, неправильное питание, генетическую предрасположенность, проблемы с щитовидкой, прием лекарств.

«Бывает и так, что у человека с низкой массой тела уровень холестерина высокий, а у человека с избыточным весом он в норме», — отметили эксперты.

По словам представителей Роспотребнадзора, избыток холестерина в крови часто никак не дает о себе знать, а когда симптомы появляются, уже может быть поздно. Поэтому важно регулярно проверять уровень этого вещества в организме. К очевидным признакам повышенного холестерина относятся желтоватые наросты отложений жира под кожей — ксантомы.

Исключать из рациона все продукты животного происхождения с холестерином эксперты не рекомендуют, потому что все они очень питательны и содержат большое количество других важных для здоровья веществ. Например, творог, сыры и йогурты богаты кальцием и белком, а в говядине много железа и витаминов группы В.

Минимизировать лучше употребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира — выпечки, жирных молочных и приготовленных во фритюре продуктов, шоколада и других.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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