Общество

Приведет ли ухудшение благосостояния населения к росту преступности, ответил начальник псковского УМВД

Приведет ли ухудшение благосостояния населения к росту преступности, ответил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Есть мнение, что нам стоит ожидать роста безработицы и роста цен, что приведет к большему ухудшению благосостояния населения. Прогнозируется ли рост преступлений? От мелких краж до серьезных грабежей?» - поинтересовался депутат Антон Минаков (ЛДПР).

«Таких опасений нет, - заверил Алексей Овсянников. - С мелкими хищениями давно научились бороться. Есть опасения с ростом IT-преступности. Кражи были есть и будут, существенный рост не прогнозируется».