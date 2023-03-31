Общество

Все депутаты Госдумы задекларировали доходы

Все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили, сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

«Депутаты Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили», - цитирует его РИА Новости.

По словам Аршбы, обнаружившие в представленных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая представить в Комиссию уточненные сведения.

Ранее Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам.

Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.