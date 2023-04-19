Общество

Инфекционист предупредила о нападающих на людей воронах

Вороны могут напасть на человека, приняв его за угрозу. Однако птицы сами могут навредить человеку, передав опасные заболевания, рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.

Например, ворона может заразить человека инфекционным заболеванием под названием орнитоз. Возбудителем болезни является бактерия Хламидия Пситаче. Эта бактерия выделяется у птиц с фекалиями и распространяется на перья при помощи, поскольку именно его птица использует при чистке оперенья, пишет RuNews24.

Заразиться болезнью можно не только при непосредственном контакте с больной птицей, но и воздушно-пылевым путем.

«Фекалии птиц попадают в пыль. Они высыхают, и когда птицы взлетают, пыль разносится ветром. Человек может заразиться, просто вдыхая эту пыль. Это особенно актуально в местах скопления птиц, например, на крышах», - рассказала специалист.

Симптомами заражения являются повышение температуры, кашель, одышка, поскольку развивается хламидийная пневмония со всеми вытекающими последствиями. Болезнь можно только вылечить, так как само по себе оно не проходит, подчеркнула Машкова.