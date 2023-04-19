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Общество

Какие болезни можно привезти из отпуска, объяснила врач

24.04.2023 07:17|ПсковКомментариев: 1

Если вы собираетесь отдохнуть в тропической стране, к поездке следует подготовиться заранее, чтобы избежать неприятных последствий, советует кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. В качестве примера он привел меры безопасности, которые рекомендуется принимать перед путешествием в Африку.

«Очень опасна желтая лихорадка. Ею можно заразиться в тех регионах Африки, где организуются сафари: Зимбабве, север ЮАР, Намибия, частями Кения, а также Занзибар и Мозамбик. Россия – одна из немногих стран, где разработали вакцину от желтой лихорадки, и эту прививку обязательно надо сделать перед поездкой. Если вы едете в Африку, также нужно запасаться противомалярийными препаратами. Обычно их начинают пить за неделю до поездки, продолжают пить, находясь там, и еще две-три недели после поездки, это дает хорошую гарантию, что вы не заболеете малярией, а если заболеете, то легко», – пояснил Алексей Хухрев.

Кроме того, перед посещением жарких стран стоит сделать прививки от гепатита А, дифтерии и столбняка, уверен врач.

В Индии также есть опасность столкнуться с амебиазом, продолжил он в интервью радио Sputnik.

«На мой взгляд, самая распространенная и самая каверзная штука – это амебиаз. Его привозят в основном из Индии, где амеба в диких количествах водится, и нет никакой гарантии, что ты ее не подцепишь – что в пятизвездочном, что в однозвездочном отеле. Бывалые дипломаты едут в Индию с чемоданом консервов. Воду там нужно пить только из бутылок, к еде относиться очень осторожно. Это весьма неприятное заболевание – кровавый понос, нет никаких сил, рвота, и это может тянуться достаточно долго и приводить к анемии. Лечится это легко, но амебу надо заподозрить. К счастью, в России есть Институт тропических болезней», – отметил Алексей Хухрев.

На пляжах Таиланда и Вьетнама можно подхватить различных паразитов, добавил он.

«Всякие паразиты: ришта, то есть подкожный червь, эхинококки и прочие. Особенно на пляжах, где люди ходят босиком, и там же гадят зараженные собаки. В их кале есть яйца, из которых, если они прилипнут к коже человека, вылупится личинка и начнет под кожей буравить тоннели, ползать, формировать своеобразный "метрополитен". Это можно привезти с пляжного отдыха в Таиланде, Вьетнаме, из той же Индии», – уточнил Алексей Хухрев.

Теги: #здоровье #отпуск #болезни
Источник: Псковская Лента Новостей
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