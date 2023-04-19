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Коммунисты возложили цветы к памятникам Ленину в Пскове в день его рождения

Коммунисты города Пскова провели мероприятие, посвященное 153-летию со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме КПРФ.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

«В память о великом лидере возложили цветы перед значимыми ленинскими местами города. Также посетили "Домик Искры", где представилась возможность прикоснуться к истории и прочувствовать масштабность и значимость революционной борьбы», - рассказали коммунисты.

Напомним, советский политик и революционер, основатель большевистской партии Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне — Ульяновск).

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В Пскове в этот день прошла авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина». Ее провела начальник методического отдела Псковского музея-заповедника Светлана Хащенко.